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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 16:24 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan hariç) bölgeleriyle Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmurun ve yer yer sağanağın etkili olması bekleniyor.

Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

SİS VE PUS UYARISI

Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus ihtimali bulunuyor. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji Doğu Karadeniz sağanak sağanak yağış

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