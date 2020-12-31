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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

31.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir’in batı ve Çanakkale’nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve yarın (cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18
Adana: Az bulutlu 21
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı 19
Samsun: Az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Az bulutlu, sabah ve yarın (cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 1
Diyarbakır: Az bulutlu, sabah ve yarın (cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12

İHA

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