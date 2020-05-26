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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! (26 Mayıs 2020 yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 08:56 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! (26 Mayıs 2020 yurtta hava durumu)

Yurt genelinde Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI İÇ VE DOĞU KESİMLERDE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, zamanla güney, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

26 MAYIS 2020 YURTTA HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 21
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 28
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun:Parçalı ve çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı bulutlu 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23

Kaynak: İHA

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