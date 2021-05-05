HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte yurtta hava durumu

05.05.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığının yağış alan doğu kesimlerde 3 ile 5 derece azalacağı, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güney doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Adana: Az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu 25
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
Mağazanın camını kıran hırsız, görüldüğünü fark edince kaçtıMağazanın camını kıran hırsız, görüldüğünü fark edince kaçtı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

TBB açıkladı: Aşılama önceliği getirildi

TBB açıkladı: Aşılama önceliği getirildi

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.