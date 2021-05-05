Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığının yağış alan doğu kesimlerde 3 ile 5 derece azalacağı, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güney doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 25

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29

İHA

