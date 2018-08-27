Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Tarih verildi...

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. 9 günlük Kurban bayramı tatili ülkemizin bir çok yerinde güzel ve sıcak hava ortamında geçti. Meteorolojinin internet sitesinden yapılan açıklamada sağanak yağışların yaşanacağı belirtildi. 3 gün sürecek olan kuvvetli ve sağanak yağışlar için vatandaşlar uyarıldı.

Ağustos ayının bitmesiyle birlikte yağışlı havalar etkisini göstermeye başlayacak. Kurban bayramında sıcak olan hava yerini bugünden itibaren sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Konya'nın batı kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.