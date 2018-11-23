HABER

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son uyarıya göre sağanak yağış ve kar yurdu etkisi altına alacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki yurtta bugün hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hava durumu ile ilgili son tahminler...

Son günlerde sağanak yağış ve kar etkisini arttırdı. Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri ile ilgili açıklama geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Isparta ile Antalya'nın batı kesimleri dışında), Doğu ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genelliklekuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, 10

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Bursa: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile zamanla doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13

PARTNERYeni bir dinozor türü keşfedildi!Yeni bir dinozor türü keşfedildi!
Tarihi Harput'ta sonbahar manzarasıTarihi Harput'ta sonbahar manzarası
İguana yavrularına ilgiİguana yavrularına ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu izmir hava durumu Ankara Hava Durumu bugn hava nasıl olacak

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

İlginizi Çekebilir

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi Gazete'deki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'deki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı

Başlarındaki örtünün ismi annak! Bu denli gizlenmelerinin nedeni ise...

Başlarındaki örtünün ismi annak! Bu denli gizlenmelerinin nedeni ise...

AK Partili Uğur Işılak'tan gündemi sarsan iddiaya yanıt

AK Partili Uğur Işılak'tan gündemi sarsan iddiaya yanıt

Kreşte kahreden görüntüler! Ağlayan çocuğa yaptıkları kan dondurdu

Kreşte kahreden görüntüler! Ağlayan çocuğa yaptıkları kan dondurdu

Kedicikler ile ilgili çok çarpıcı FETÖ iddiası

Kedicikler ile ilgili çok çarpıcı FETÖ iddiası

Antalya'da yolcu minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da yolcu minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.