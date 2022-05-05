Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Tarih verildi! ‘Soğuk havalar son vuruşu yapacak…’

Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerini değerlendiren uzmanlar soğuk havanın devam edeceğini belirterek havaların ısınacağı tarihi açıkladı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'da bir çok nokta dışında Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış bekleniyor.

‘SOĞUK HAVALAR SON VURUŞUNU YAPABİLİR’

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten dikkat çeken bir grafik yayınlayarak soğuk havaların son vuruşunu yapabileceğini belirtti. Ökten açıklamasında “13 Mayıs'ta havalar ısınmadan önce 11 Mayıs'ta soğuk havalar son vuruşu yapabilir. Haftaya Çarşamba akşamı çok üşütebilir. Takipteyim. Değişime açık... Hava sıcaklıklarının yine dalgalanacağı bir döneme giriyoruz. Hem ince hem de kalın kıyafetlere ihtiyacımız olacak. Mayıs ayı böyle geçecek...” ifadelerini kullandı.

HAVALARIN ISINMASI İÇİN TARİH VERDİ

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada sel ve su baskınlarına karşı uyararak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Anadolu’da yağmur devam edecek. Sıcaklık kuzey batıda 1-2 derece artacak iç ve doğuda azalmaya devam edecek. Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ da yağışlar kuvvetli, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı olasılığı vardır.

Batıda sıcaklıklar 1-2 derece artıyor ama daha fazla artmayacak. Havaların hissedilir oranda ısınması 13-14 Mayıs da. Bugün Batı Karadeniz dışında batıda yağış yok. İstanbul 17, İzmir 23, Antalya 23 Ankara 14 derece olacak.”

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK BÖLGE VE İLDE SOĞUK HAVA VE YAĞIŞ HAKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yarın 08.00-19.00 saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

PUS VE SİS DE HAKİM OLACAK

Son dakika hava durumu tahminlerine göre sağanak yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Nevşehir, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun, Trabzon, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yarın zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Akdeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda şöyle denildi:

Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Nevşehir, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun, Trabzon, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın yarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

DOĞU KARADENİZ İÇİN ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji'den yapılan diğer uyarıda da "Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak yağışların Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BİRÇOK İLDE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çok sayıda il için yağış uyarısı yapan Meteoroloji, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.05.2022 Perşembe günü Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yaptı.

