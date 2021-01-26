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Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

26.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ve Ege'nin geneli ile İç Anadolu'nun bazı bölgeleri için sarı, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Şırnak, Hakkari için ise turuncu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya' dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney, gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

TURUNCU VE SARI UYARI

Meteoroloji, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ve Ege'nin geneli ile İç Anadolu'nun bazı bölgeleri için sarı, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Şırnak, Hakkari için ise turuncu uyarıda bulundu.

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KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir; Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir; Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

25 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -6°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

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