Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya' dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney, gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ve Ege'nin geneli ile İç Anadolu'nun bazı bölgeleri için sarı, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Şırnak, Hakkari için ise turuncu uyarıda bulundu.
İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yağışların; Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir; Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Hava durumu tehlikelidir; Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu