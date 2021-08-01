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  4. Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (1 Ağustos 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (1 Ağustos 2021 yurtta hava durumu)

01.08.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ağustos verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, Meteoroloji, hava sıcaklıklarının Marmara ile Ege ve Akdeniz kıyılarında artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (1 Ağustos 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

1 AĞUSTOS 2021 YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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