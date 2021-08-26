Meteoroloji'den sıcak hava ve kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (26 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Kırklareli, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Öte yandan Meteoroloji'nin Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritasına göre Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak'ta hava sıcaklıklarının 36 derecenin üstüne olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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