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Meteoroloji'den sıcak hava ve kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (26 Ağustos yurtta hava durumu)

26.08.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Ağustos verilerine göre Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Kırklareli, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den sıcak hava ve kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (26 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Kırklareli, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji'nin Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritasına göre Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak'ta hava sıcaklıklarının 36 derecenin üstüne olması bekleniyor.

harita1

26 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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