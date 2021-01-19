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Meteoroloji'den sıcaklık düşüşü uyarısı

19.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den sıcaklık düşüşü uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın kuzey kesimleri, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Şanlıurfa, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu eksi 2
İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 3
İzmir: Az bulutlu 7
Adana: Çok bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13
Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Trabzon: Çok bulutlu, doğusunun kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı eksi 6
Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2

İHA

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