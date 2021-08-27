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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (27 Ağustos 2021 yurtta hava durumu)

27.08.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Ağustos verilerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Öte yandan bugün bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (27 Ağustos 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji'nin Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritası'na göre Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Eskişehir ve Bilecik'te bugün sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ1

27 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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