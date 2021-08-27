Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (27 Ağustos 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritası'na göre Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Eskişehir ve Bilecik'te bugün sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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