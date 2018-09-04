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Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı! İşte hava durumuna ait son bilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Sonbahara girdik ancak sıcak havalar yurdu terk etmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu uyarısına göre; Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi. İşte hava durumun ait son bilgiler...

Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı! İşte hava durumuna ait son bilgi

Eylül ayına girilmesine rağmen sıcak havalar yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili açıklama geldi. Meteoroloji'nin son açıklamasına göre; Sıcaklıklar bir süre daha etkili olacağa benziyor. İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devan edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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