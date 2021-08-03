Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (3 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 40 DERECENİN ÜSTÜNDE OLACAK

Meteoroloji'nin maximum sıcaklık haritasına göre bugün Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman ve Mardin'de hava sıcaklığı 40 derecenin üstünde olacak.

3 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ADIYAMAN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



