Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (3 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin maximum sıcaklık haritasına göre bugün Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman ve Mardin'de hava sıcaklığı 40 derecenin üstünde olacak.
ÇANAKKALE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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