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Meteoroloji'den şiddetli lodos uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 08:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Türkiye'nin batısı, güneyi ve kuzeyinde etkili olan şiddetli lodosa karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den şiddetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Manisa, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve İzmir çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun güneybatısında ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus etkili tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yapılan uyarılar şöyle:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın batısı ve İzmir çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İDO, BUDO VE BAZI ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNDE İPTALLER YAŞANDI

Marmara'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını aksatıyor. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO işletmelerinin bazı seferleri iptal oldu. İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO:

07:45 - 10:45: Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - 09:45: Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - 10:55: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO:

07:00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

BAZI VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bu kapsamda, Beşiktaş-Adalar ve Bostancı-Karaköy seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

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lodos Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul fırtına

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