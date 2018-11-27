Meteoroloji'den şiddetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Manisa, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve İzmir çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun güneybatısında ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus etkili tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yapılan uyarılar şöyle:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Marmara'nın batısı ve İzmir çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.