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Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (6 Mayıs yurtta hava durumu)

06.05.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Mayıs verilerine göre Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (6 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇORUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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