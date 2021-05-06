Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (6 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇORUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ADIYAMAN °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu