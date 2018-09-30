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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de Libya açıklarında oluşan tropik fırtınanın (kırbaç fırtınası) Yunanistan'ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket ettiği ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştüğü aktarıldı. Sistemin hızının azaldığı ve Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini yarın akşama kadar devam ettirmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, tropik fırtınanın (kırbaç fırtınası) hızı azalıyor.... Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtınanın Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket ettiği, burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştüğü, sistemin hızının azaldığı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Alçak basınç merkezi halen Ege Denizi’nin batısında ve Yunanistan’ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam ediyor.

Sistemin hızı azalırken Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini yarın akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor. Alçak basınç merkezine dönüşen tropik fırtına ile yurdun batı kıyı illerinde (Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne ve İstanbul’da) bugün meydana gelecek yağışların metrekareye 50-75 kg civarında düşmesi bekleniyor. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor.

EGE VE MARMARA'DA BEKLENEN FIRTINA

Türkiye'nin batı kıyılarını etkilemesi beklenilen, Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın akşam saatlerinden itibaren Edirne ve ilçelerinde şiddetli yağış bırakması bekleniyor.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 12 derece olduğu Edirne'de, hafif sağanak başladı.

Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın etkisiyle, akşam saatlerinden itibaren Edirne merkezde sağanağın yerini aşırı yağışa bırakması beklenirken, Enez, İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde ise fırtınayla birlikte şiddetli yağış bekleniyor.

"HER İHTİMALE KARŞI ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde yaşanabilecek sıkıntılara müdahale konusunda hazırlıklarını tamamladı.

Edirne AFAD Müdürü Kemal Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen meteorolojik uyarıların tüm birimlere, belediye ve kaymakamlıklara ilettiklerini ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Meteorolojiden gelen tahminlere göre fırtınanın şiddetinde bir miktar azalma beklendiğini ifade eden Şen, "Biz her ihtimale karşı önlemlerimiz aldık. Dün de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı bilgilendirmek için belediyelerden anons yapıldı. Meteorolojiden bir miktar fırtınanın gücünün azaldığı bilgisi geldi. Şiddetli rüzgarla birlikte bölgeye yağış bırakması muhtemel." dedi. (AA)

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