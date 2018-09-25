Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimiyle Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor