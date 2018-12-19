Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! Sağanak yağmur ve kar uyarısı (İl il hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul’un batı kesimleri, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana ve K. Maraş çevreleri ile Mersin’in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana çevreleri ile Mersin’in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA'DA DENİZ SEFERLERİ İPTALLERİ
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış bugün sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam etti. Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, denizde sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
07:30 Yenikapı-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
ISTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, batı kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
IZMIR °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
GAZIANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
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