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Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! Sağanak yağmur ve kar uyarısı (İl il hava durumu raporu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 07:27 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Sağanak yağışın yurdun büyük bir bölümünde etkisini arttırmasıyla birlikte yağmurun özellikle Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Adana ve Mersin'de etkili olacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşları ani su baskınlarına karşı tedbirli olması konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul’un batı kesimleri, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana ve K. Maraş çevreleri ile Mersin’in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana çevreleri ile Mersin’in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA'DA DENİZ SEFERLERİ İPTALLERİ

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış bugün sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam etti. Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, denizde sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

İDO ve BUDO'dan son dakika sefer iptalleri

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:30 Yenikapı-Bursa

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ISTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, batı kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

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