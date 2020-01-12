Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı (12 Ocak hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de görülecek olan yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun’un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon’un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur (35-75 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerinde (600 m üzeri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu.
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
ADANA °C, 15°C
Az bulutlu.
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu.
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı bulutlu.
MERSİN °C, 14°C
Az bulutlu.
ANKARA °C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli.
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli.
KONYA °C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli.
SİVAS °C, 4°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli.
BOLU °C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli.
DÜZCE °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu.
KASTAMONU °C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ZONGULDAK °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu.
ÇORUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu.
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu.
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı.
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı.
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
ŞANLIURFA °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
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