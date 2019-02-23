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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da kar yağışı başladı. Trakya'dan giriş yapan yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdürmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı. Soğuk ve yağışlı hava etkisini arttırırken, Meteoroloji'den de son dakika hava durumu uyarısı geldi. İşte 23 şubat Cumartesi (bugün) hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya ve İstanbul’da kar yağışı görüleceğini duyurmuştu. Kar yağışı nedeniyle megakentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB, önlemlerini arttırdı. İBB’ne ait kar küreme ve temizleme araçları, başta D100 Karayolu olmak üzere ana arterlerde ve birçok noktada hazır bekletildi.

kar yagısı

İLÇELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinde başlayan sağanağı kara çevirdi. Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da hissedilir derecede (5 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 12
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 11

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Türkiye geneli 23 Şubat 2019 Cumartesi günü hava durumu

KAR BUGÜN İSTANBUL'DA

İstanbul'daki yağışların bugün sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgar da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Öte yandan Meteoroloji uyarı haritasında da Marmara'nın renginin yeşilden turuncuya döndüğü görüldü.

MARMARA HAVA DURUMU HARITASI

Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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(AA)

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