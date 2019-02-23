Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya ve İstanbul’da kar yağışı görüleceğini duyurmuştu. Kar yağışı nedeniyle megakentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB, önlemlerini arttırdı. İBB’ne ait kar küreme ve temizleme araçları, başta D100 Karayolu olmak üzere ana arterlerde ve birçok noktada hazır bekletildi.

İLÇELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinde başlayan sağanağı kara çevirdi. Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.