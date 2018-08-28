Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi. Yağışın öğle saatlerinden sonra etkli olacağı belirtildi.
SEL BASKINLARINA DİKKAT
Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerden ani sel, su baskını ve yıldırım riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (AA)
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