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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:59 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji, Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi. Yağışın öğle saatlerinden sonra etkli olacağı belirtildi.

SEL BASKINLARINA DİKKAT

Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerden ani sel, su baskını ve yıldırım riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (AA)


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Meteoroloji hava durumu Son dakika yağmur Marmara Ege Bölgesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
artık bu saat verdi haberi baydı ya bu saatler nedense hiç tutmuyo sadece haber olsun diye yapıyorsunuz
bu yağmur haberlerinde neden hep ıslanmış süslü puslu kadınlar yer alıyor erkekleri islatmiyir mu bu yağmur
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