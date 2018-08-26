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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 08:50 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili bitti. Yarından itibaren milyonlarca kişi iş başı yapacak. Yeni haftaya girerken (27 Ağustos Pazartesi - 2 Eylül Pazar arası) Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini geldi. Yarından itibaren yurdun batı kesiminde yağmurlu bir hava hakim olacak. Pazartesi günü başlayacak yağışlar Çarşambaya kadar sürecek. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu ve yurt genelinde meteorolojik gelişmeler...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Kurban Bayramı tatili boyunca güneşli bir havanın olduğu birçok ilde yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son güncel hava durumu tahminlerine göre yarın, Marmara Bölgesi civarını etkileyecek yağışlar, salı ve çarşamba günü Marmara ve Ege’nin büyük bölümünü etkileyecek. Peki İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve Konya başta olmak üzere diğer illerde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji güncel hava durumu raporu ve güncel meteorolojik gelişmeler mynet.com'da.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji’den son tahminler geldi. Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde İstanbul’da yağmurlu bir hava hakim olacak. Yağışlı hava Çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe günü yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakacak.

Meteoroloji’den-son-dakika-hava-durumu-uyarısı!-Yarın-başlıyor1

METEOROLOJİ GÜNCEL HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Bursa ve Bilecik’in güney, Balıkesir’in doğu, Eskişehir’in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den-son-dakika-hava-durumu-uyarısı!-Yarın-başlıyor

26 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Bursa ve Bilecik'in güney, Balıkesir'in doğu, Eskişehir'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa ve Bilecik'in güney, Balıkesir'in doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Kıyıları az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

OSMANIYE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRSEHIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARABUK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVIN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BINGOL °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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