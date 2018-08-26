Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Kurban Bayramı tatili boyunca güneşli bir havanın olduğu birçok ilde yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son güncel hava durumu tahminlerine göre yarın, Marmara Bölgesi civarını etkileyecek yağışlar, salı ve çarşamba günü Marmara ve Ege’nin büyük bölümünü etkileyecek. Peki İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve Konya başta olmak üzere diğer illerde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji güncel hava durumu raporu ve güncel meteorolojik gelişmeler mynet.com'da.
İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji’den son tahminler geldi. Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde İstanbul’da yağmurlu bir hava hakim olacak. Yağışlı hava Çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe günü yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Bursa ve Bilecik’in güney, Balıkesir’in doğu, Eskişehir’in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Bursa ve Bilecik'in güney, Balıkesir'in doğu, Eskişehir'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa ve Bilecik'in güney, Balıkesir'in doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Kıyıları az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENIZLI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
OSMANIYE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRSEHIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABUK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVIN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BINGOL °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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