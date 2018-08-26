Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Kurban Bayramı tatili boyunca güneşli bir havanın olduğu birçok ilde yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son güncel hava durumu tahminlerine göre yarın, Marmara Bölgesi civarını etkileyecek yağışlar, salı ve çarşamba günü Marmara ve Ege’nin büyük bölümünü etkileyecek. Peki İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve Konya başta olmak üzere diğer illerde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji güncel hava durumu raporu ve güncel meteorolojik gelişmeler mynet.com'da.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji’den son tahminler geldi. Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde İstanbul’da yağmurlu bir hava hakim olacak. Yağışlı hava Çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe günü yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakacak.

METEOROLOJİ GÜNCEL HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Bursa ve Bilecik’in güney, Balıkesir’in doğu, Eskişehir’in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.