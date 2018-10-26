Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji tarafından üst üste yapılan kar yağışı, sağanak yağış ve soğuk hava uyarısı yapıldı. Uyarılar nedeniyle hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Peki; bugün hava durumu nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, İstanbul hava durumu ve yurt geneli hava tahmini...

KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarısına göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar kar yağışına karşı uyarıldı.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara’nın doğusu ve güneyinde yer yer sis ve pus, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarıları sonrası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da hava durumu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul il genelinde bugün en yüksek sıcaklığın 21 en düşük sıcaklığın ise 21 derece olması bekleniyor. Öte yandan il geneliinde bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

