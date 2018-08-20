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Meteoroloji'den son dakika kritik açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 18:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Erzurum'un 4 ilçesi için kuvvetli yağış, su baskını ve sel uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den son dakika kritik açıklama!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde 16.45 ile 20.00 saatleri arasında Erzurum'un kuzeydoğusunda yer alan Oltu, Narman, Şenkaya ve Olur ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgede, metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Yağışla birlikte oluşacak sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Son dakika yağmur

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