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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 12:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, Marmara bölgesi için başta Trakya ve İstanbul olmak üzere kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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