Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat...

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika değerlendirmesine göre, yurtta sabah ilk saatlerde Samsun, öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkisi), Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya ve Hakkari çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Malatya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ (HARİTALI)
16 EKİM SALI HAVA DURUMU
17 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
18 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU
19 EKİM CUMA HAVA DURUMU
20 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 26
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
Erzurum: Parçalı bulutlu 21
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29
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