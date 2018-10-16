Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat...

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika değerlendirmesine göre, yurtta sabah ilk saatlerde Samsun, öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkisi), Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya ve Hakkari çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Malatya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ (HARİTALI)

16 EKİM SALI HAVA DURUMU

17 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

18 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

19 EKİM CUMA HAVA DURUMU

20 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.