Meteoroloji'den son dakika soğuk hava uyarısı: Balkanlardan üzerinden geliyor!

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Batı Karadeniz, İç Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Trakya ve Çanakkale dışında havanın tüm yurtta yağışlı olması bekleniyor.

Sinop hariç Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Iğdır, Ağrı ve Van hariç Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleriyle Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.