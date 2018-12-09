Meteoroloji'den son dakika tahminleri (9 Aralık Pazar) Kar ve yağmur hafta boyunca devam edecek

Yağışlı ve soğuk hafta başlıyor. Son dakika verilerine göre pazartesiden itibaren yağışlı hava yurdun tümünü etkisi altına alacak ve günler boyunca terk etmeyecek. İstanbul’da hafta başında 14 derece civarında seyredecek olan hava sıcaklıkları hafta ortasında 7 dereceye kadar düşecek, hafta boyu yağmur hakim olacak.
Meteorolojik analizlere göre, aralık ayının son günlerinden itibaren Sibirya kökenli kuvvetli bir soğuk hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da da etkisini göstereceği öngörülen soğuklarla birlikte, kentte mevsimin ilk kar yağışının 27-31 Aralık tarihleri arasında olması bekleniyor.
Sayısal modellere dayalı uzun vadeli analizlere göre, Türkiye bu kış Sibirya üzerinden gelecek dondurucu soğuk hava ataklarının etkisinde kalabilir. Özellikle Marmara, Karadeniz ve kısmen de Ege bölgeleri için mevsim normalleri ve altında sıcaklıkların olacağı bir kış öngörülürken, Karadeniz üzerinde oluşacak yağış kütlelerinin de etkisiyle, İstanbul’da kışın sert geçeceği tahmin ediliyor.
Hava Forum'da yer alan ve uzun vadeli sayısal analizlerden derlenen bilgiye göre, İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı 27-31 Aralık tarihleri arasında bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde; akşam ve gece saatlerinde Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI
Ardahan'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde kısa süre kar yağdı, yüksek kesimlerde ise kar yağışıyla birlikte yer yer esinti ve buzlanma meydana geldi.
Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte yollarda buzlanmanın meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, özellikle Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ve Çıldır-Aktaş yolunu kullanacak olan sürücülerin buzlanma nedeniyle tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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