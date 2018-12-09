Meteoroloji'den son dakika tahminleri (9 Aralık Pazar) Kar ve yağmur hafta boyunca devam edecek

Yağışlı ve soğuk hafta başlıyor. Son dakika verilerine göre pazartesiden itibaren yağışlı hava yurdun tümünü etkisi altına alacak ve günler boyunca terk etmeyecek. İstanbul’da hafta başında 14 derece civarında seyredecek olan hava sıcaklıkları hafta ortasında 7 dereceye kadar düşecek, hafta boyu yağmur hakim olacak.

İSTANBUL'A İLK KAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteorolojik analizlere göre, aralık ayının son günlerinden itibaren Sibirya kökenli kuvvetli bir soğuk hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da da etkisini göstereceği öngörülen soğuklarla birlikte, kentte mevsimin ilk kar yağışının 27-31 Aralık tarihleri arasında olması bekleniyor.

Sayısal modellere dayalı uzun vadeli analizlere göre, Türkiye bu kış Sibirya üzerinden gelecek dondurucu soğuk hava ataklarının etkisinde kalabilir. Özellikle Marmara, Karadeniz ve kısmen de Ege bölgeleri için mevsim normalleri ve altında sıcaklıkların olacağı bir kış öngörülürken, Karadeniz üzerinde oluşacak yağış kütlelerinin de etkisiyle, İstanbul’da kışın sert geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Forum'da yer alan ve uzun vadeli sayısal analizlerden derlenen bilgiye göre, İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı 27-31 Aralık tarihleri arasında bekleniyor.