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Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 19:43 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen yağışların, bu gece saatlerinden başlayarak yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Düzce ve Zonguldak'da ise beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(AA)

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