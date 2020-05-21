Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen yağışların, bu gece saatlerinden başlayarak yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojik Uyarı!#İstanbul, #Kocaeli ve #Sakarya'da Beklenen Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!https://t.co/gWErmDy0XP pic.twitter.com/3Z0WgzxQHl— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 21, 2020
Düzce ve Zonguldak'da ise beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Meteorolojik Uyarı!#Düzce ve #Zonguldak'da Beklenen Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!https://t.co/3w3BsG8hmi pic.twitter.com/wK7gctcfF8— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 21, 2020
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
(AA)