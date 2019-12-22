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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına ve sağanak...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 16:45 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına esmesi beklendiği belirtildi. Öte yandan İstanbul'da etkili olan fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada "Bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların ise önümüzdeki hafta sonuna devam etmesi bekleniyor" denildi.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına ve sağanak...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatleri itibarıyla İstanbul'da bazı merkezlerde gerçekleşen rüzgar değerleri, Arnavutköy'de 83 km/sa, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 78 km/sa, Beykoz'da 76 km/sa, Fatih'te 65 km/sa, Beylikdüzü'nde 66 km/sa ve Ümraniye'de 63 km/sa olarak belirlendi.

FIRTINA ETKİSİNİ AZALTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminler doğrultusunda, İstanbul'da etkili olan fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların ise önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da pazartesi akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, İzmir, Manisa ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Muğla ve Aydın'da bu gece saatlerinden sonra yerel olarak şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

ANTALYA'NIN DOĞU İLÇELERİ İLE MERSİN'DE ŞİDDETLİ OLMASI BEKLENİYOR

Antalya'da yarın sabah saatlerinden, Mersin'de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı günü akşam saatlerine kadar Antalya merkez ve batısında kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'de yerel olarak şiddetli olması bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına eseceği ve salı gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölge ve illerde görülecek rüzgar, fırtına ve sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. (AA)

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