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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 19:30 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul'da da yarın sabah saatlerinde aralıklı olmak üzere kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Osmaniye, Kars, Ardahan çevreleri ile Adana’nın iç, Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Manisa, Bursa, Balıkesir ve İzmir çevreleri ile Çanakkale ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

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İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

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hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı

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