Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Osmaniye, Kars, Ardahan çevreleri ile Adana’nın iç, Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Manisa, Bursa, Balıkesir ve İzmir çevreleri ile Çanakkale ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU



