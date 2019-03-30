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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 09:09 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığını yurdun genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege’de fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 9
İstanbul: Parçalı bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Bursa: Parçalı bulutlu 12
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

(İHA)

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Meteoroloji hava durumu 30 mart hava durumu

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