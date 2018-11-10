Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika duyurusuna göre, yarın (11 Kasım 2018 - Pazar) Marmara’da Kırklareli çevreleriyle İstanbul’un kuzey kıyılarının hafif yağışlı olacağı öngörülüyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
Akdeniz Bölgesi'nde Hatay çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'da yarın öğleden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
YER YER PUS VE SİS
Marmara'nın doğusu ve güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
11 KASIM 2018 HAVA DURUMU
(AA)
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