Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Yağışların İzmir, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Balıkesir'in batısı ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-75 km/sa) olması bekleniyor.
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