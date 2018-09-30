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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz ile Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İzmir, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Balıkesir'in batısı ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-75 km/sa) olması bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Seyran Deresi taştı. Sanayi sitesindeki iş yerleri ile çevredeki evlerde su baskınları meydana geldi.
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İstanbul Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Elmalı Deresi taştı. Yağış sırasında bir binanın çatısına yıldırım düştü.Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.
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İstanbul Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Elmalı Deresi taştı. Yağış sırasında bir binanın çatısına yıldırım düştü.Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.
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