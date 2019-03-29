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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Soğuk hava, fırtına, kar ve yağmur...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 07:58 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 29 Mart'ta beklenen hava durumuna ilişkin tahminler gelmeye başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Alınan bilgilere göre, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, iç ve doğu bölgelerinde kar, Akdeniz Bölgesi'nde de kuvvetli yağış bekleniyor. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Soğuk hava, fırtına, kar ve yağmur...

Meteoroloji'den 29 Mart Cuma günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sinop ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, zamanla İç Anadolu'nun güneyi ile Sivas ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Öte yandan Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun güney ve doğusunda hissedilir derecede olmak üzere ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat),Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara ve Ege’de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat),Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Çatı Uçması, Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Güneydoğu kesimlerde görülecek yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ile Şırnak il merkezinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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