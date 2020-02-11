Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Çığ uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ADANA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
SİVAS °C, -5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
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