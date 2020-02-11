Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Çığ uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu