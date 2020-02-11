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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Çığ uyarısı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 08:35 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin bugün için yapılan hava durumu tahmininde, 'Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Çığ uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ADANA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

SİVAS °C, -5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu


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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü çığ

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