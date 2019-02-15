HABER

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Havalar ne zaman ısınacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 07:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Balkanlardan gelen ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava yurdu terk ediyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, pazar gününden itibaren havalar ısınacak. Soğuk ve yağışlı bir haftayı geride bıkan İstanbul'da 15 Şubat bugün yer yer yağmur, Ankara'da ise hafif kar yağışı bekleniyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Havalar ne zaman ısınacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Hatay il merkezi ile Samandağ ve Yayladağı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte azalan hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hakkari il geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap),mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine, bu akşam saatlerinden itibaren yeni kar yağışları bekleniyor. Kar yağışının öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

meteorolojı hava durumuı

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

istanbul hava durumu

ANKARA 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

ankara hava durumu

IZMIR 6°C, 10°C
Çok bulutlu

izmir hava durumu


ANTALYA 12°C, 16°C
Çok bulutlu , doğusu aralıklı sağanak yağışlı

BOLU -2°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

PARTNERÇıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!Çıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!
Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdüKan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de hareketli dakikalar!İzmir'de hareketli dakikalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava tahmini hava durumu sıcaklık yağmur istanbul kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Çukur dizisine flaş transfer!

Çukur dizisine flaş transfer!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Suriyelilerle ilgili flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Suriyelilerle ilgili flaş karar

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yaşındaki kız, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de sanayi bölgesinde EYP'li saldırı

İzmir'de hareketli dakikalar!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (14 Şubat Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.