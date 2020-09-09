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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! İstanbul için yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 09:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! İstanbul için yağış uyarısı

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olması nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

(AA)

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