HABER

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Serin ve yağışlı hava geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu uyarısına göre; Yurdun Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili açıklama geldi. Meteoroloji'nin son açıklamasına göre; Sıcak havadan bunalanlara müjde geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın (05.09.2018 Çarşamba) batı bölgelerimizden başlayarak, Perşembe günü iç kesimler, Cuma günü ve hafta sonu ise doğu bölgelerde 4 – 10 derece azalacağı ve hava sıcaklığının Eylül ayı normalleri seviyesine, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün (04.09.2018 Salı) ülkemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu olup, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 – 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın (05.09.2018 Çarşamba) yurdumuzun kuzeybatı kesimlerden başlayarak yağışlı bir sistemin etkisine gireceği; Marmara ve Batı Karadeniz’in yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

6 Eylül Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz’in; 7 Eylül Cuma günü ise Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; 06.09.2018 Perşembe günü Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde, 07.09.2018 Cuma günü ise Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Serin ve yağışlı sistemin, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri özellikle Batı Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara’nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

PARTNERKızgın bıçakla ilginç deneyKızgın bıçakla ilginç deney
T35 ve T40 optik teleskopları için törenT35 ve T40 optik teleskopları için tören
Yaralı eşeğe sahip çıktılarYaralı eşeğe sahip çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 4 yorum
daha 1 saat önce sıcak gelcek diyodunuz
Mynetin 58 dk önce paylaştığı başlık; SICAKTAN BUNALANLARA KÖTÜ HABER şaka mısınız :))
şu balkanlarda olmasa yanarak gebercez
Az önce ki haberinizin üstüne bu ne yaa
Diğer Haberler
Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

2.9.2018 tarihi Dünya Gümüşhaneliler Günü olarak kutlansın önerisi

2.9.2018 tarihi Dünya Gümüşhaneliler Günü olarak kutlansın önerisi

Antalya'da 7 mahallede kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Antalya'da 7 mahallede kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı! İşte hava durumuna ait son bilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.