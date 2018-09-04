Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili açıklama geldi. Meteoroloji'nin son açıklamasına göre; Sıcak havadan bunalanlara müjde geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın (05.09.2018 Çarşamba) batı bölgelerimizden başlayarak, Perşembe günü iç kesimler, Cuma günü ve hafta sonu ise doğu bölgelerde 4 – 10 derece azalacağı ve hava sıcaklığının Eylül ayı normalleri seviyesine, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Bugün (04.09.2018 Salı) ülkemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu olup, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 – 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın (05.09.2018 Çarşamba) yurdumuzun kuzeybatı kesimlerden başlayarak yağışlı bir sistemin etkisine gireceği; Marmara ve Batı Karadeniz’in yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
6 Eylül Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz’in; 7 Eylül Cuma günü ise Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; 06.09.2018 Perşembe günü Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde, 07.09.2018 Cuma günü ise Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Serin ve yağışlı sistemin, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri özellikle Batı Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara’nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!
AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması
Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!
Henüz 10 yaşında! İntihar etti
İstanbul Bayrampaşa'daki karakolda skandal görüntü! Komiserden kadın avukata önce sopa sonra silah
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Abdulkadir Selvi yazdı: Yerel seçim bazı liderler için sonun başlangıcı olabilir
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 4 yorum