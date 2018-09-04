Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili açıklama geldi. Meteoroloji'nin son açıklamasına göre; Sıcak havadan bunalanlara müjde geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın (05.09.2018 Çarşamba) batı bölgelerimizden başlayarak, Perşembe günü iç kesimler, Cuma günü ve hafta sonu ise doğu bölgelerde 4 – 10 derece azalacağı ve hava sıcaklığının Eylül ayı normalleri seviyesine, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün (04.09.2018 Salı) ülkemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu olup, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 – 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın (05.09.2018 Çarşamba) yurdumuzun kuzeybatı kesimlerden başlayarak yağışlı bir sistemin etkisine gireceği; Marmara ve Batı Karadeniz’in yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.