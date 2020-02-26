Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Sıcaklıklar artıyor, lodosa dikkat)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu ile ilgili son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. SICAKLIKLAR ARTIYOR Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına(60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Bununla birlikte güney yönlerden esen rüzgarın sıcaklığı yurt genelinde 3 ila derece arasında artırması bekleniyor.

FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarından başlayarak zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (75-100 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir 26 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA

Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimlerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren batıdan başlayarak zamanla tüm bölgede güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu EGE

Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğleden itibaren kuzey kesimlerde, zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu KÜTAHYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu MANİSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu AKDENİZ

Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağmurlu HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 15°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor. BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu HAKKÂRİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısında 5 ila 7 (40-60km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Batı Karadeniz’in açıklarında 3,0m, Görüş; İyi. MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.