Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Sıcaklıklar artıyor, lodosa dikkat)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu ile ilgili son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına(60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Bununla birlikte güney yönlerden esen rüzgarın sıcaklığı yurt genelinde 3 ila derece arasında artırması bekleniyor.
Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarından başlayarak zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (75-100 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir
MARMARA
Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimlerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren batıdan başlayarak zamanla tüm bölgede güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğleden itibaren kuzey kesimlerde, zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu
KÜTAHYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağmurlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısında 5 ila 7 (40-60km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Batı Karadeniz’in açıklarında 3,0m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyinde 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı, sabah ve gece saatlerinde kıyıları kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.