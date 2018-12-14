Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Özellikle İç Anadolu'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından herkes '14 Aralık cuma bugğn hava nasıl olacak, kar yağacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Dün, Ankara, Erzurum, Kütahya, Bilecik ve Manisa'da kar yağışının etkili olmasının ardından Meteoroloji bugün için de Ankara'ya kar uyarısında bulundu. İstanbul ve İzmir'de ise kar yağışı beklenmezken, özellikle gece saatlerinde sağanak yağışa karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç),Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu ve Düzce çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısı ile Düzce çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.