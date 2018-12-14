HABER

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 07:36 | Son Güncelleme

Havaların soğumasıyla birlikte yurdun dört bir yanından kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Dün gece boyu Ankara, Erzurum, Kütahya, Bilecik ve Manisa'da kar yağışı etkili oldu. Ankara'da 14 Aralık cuma bugün okullar tatil edildi. Kar yağışının bugün de etkili olup olmayacağı merak edilirken; Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için son hava durumu tahmini geldi.

Özellikle İç Anadolu'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından herkes '14 Aralık cuma bugğn hava nasıl olacak, kar yağacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Dün, Ankara, Erzurum, Kütahya, Bilecik ve Manisa'da kar yağışının etkili olmasının ardından Meteoroloji bugün için de Ankara'ya kar uyarısında bulundu. İstanbul ve İzmir'de ise kar yağışı beklenmezken, özellikle gece saatlerinde sağanak yağışa karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç),Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu ve Düzce çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısı ile Düzce çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

20181212_2_33882968_39813609_Web

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Ankara'da gece yarsı başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

Bazı bölgelerde araçlar yollarda güçlükle ilerlerken özellikle yokuşlarda duramayan araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

Bu arada Çankaya'da bir siteye ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 AE 825 plakalı traktör Galip Erdem Caddesi'nde yol tuzlama çalışması yaparken buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Bu esnada traktörden atlayan sürücü yaralı olarak kurtulurken aracın römork kısmı devrildi. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Devrilen traktör römorkundaki tuz dolu çuvallar çevreye savrulurken kaza nedeniyle Galip Erdem Caddesi'nin iki şeridi uzun süre ulaşıma kapandı.

20181213_2_33903739_39847051_Web

KAR KÜREME VE TUZLAMA ARAÇLARI SABAHA KADAR ÇALIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri kar yağışının etkili olduğu kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı.

Belediye ekipleri zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için merkez ve çevre ilçeler dahil 25 bölgede çalışma yürüttü.

Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana arterler ve bazı caddelerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yaptı.

Yetkililer sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valisi Vasip Şahin kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

20181213_2_33903739_39847047_Web

ISTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

IZMIR °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu


Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte seçim takvimiResmi Gazete'de yayımlandı! İşte seçim takvimi
MHP'li vekilden AK Parti'ye torpil tepkisiMHP'li vekilden AK Parti'ye torpil tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara istanbul izmir hava durumu kar yağışı Meteoroloji hava durumu tahmini yağmur

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Operasyon sonrası Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama: Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Operasyonla ilgili flaş detay: Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Düzce'den kahreden haber: 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden haber: 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da operasyon hareketliliği! 219 muvazzaf askere gözaltı

FLAŞ! İstanbul'da operasyon hareketliliği!

Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte seçim takvimi

MHP'li Enginyurt'tan AK Parti'ye torpil tepkisi

MHP'li vekilden AK Parti'ye torpil tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.