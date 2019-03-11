Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Çığ tehlikesi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Körfezi, Antalya, Mersin ve Burdur'un doğusu, Isparta'nın güney kesimleri ile sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI



Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.