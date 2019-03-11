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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Çığ tehlikesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 08:24 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmine göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Açıklamada, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Çığ tehlikesi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Körfezi, Antalya, Mersin ve Burdur'un doğusu, Isparta'nın güney kesimleri ile sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

MARMARA

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Körfezi, Mersin'in doğu kesimleri ile gece saatlerinde Antalya, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteoroloji çığ uyarısı

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