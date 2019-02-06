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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Hortum ve fırtına bekleniyor)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 07:49 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışla birlikte fırtına bekleniyor. Bölge için hortum uyarıları da yapılıyor. Hortum ve fırtına nedeniyle Antalya'nın 5 ilçesinde okullar tatil edildi. Antalya Valisi'nden de beklenen fırtınaya karşı kritik uyarılar geldi. İşte tüm detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE HORTUM UYARISI

Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

VALİLİK DUYURDU: 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği, 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.2019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

VALİDEN CANLI YAYINDA 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI

CNN TÜRK canlı yayına katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün iki adet uyarısı oldu. Bu gece Antalya'nın batı ilçelerinde fırtına hızının zaman zaman 100 km geçeceği ve hortum riski uyarısı nedeniyle vatandaşımıza valiliğimizin sitesinden, sosyal medya hesaplarından duyurmuş olduk. Antalya'nın batısında kalan ilçelerde de 1 gün özel ve resmi kreşten başlayarak tüm okullarda eğitime ara verdik.

Bugün özellikle 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın işi olmadıkça açık alanlarda bulunmamasını tavsiye ediyoruz. Eğer bir hortum riski görürlerse kapalı alanlarda muhafaza etmelerini öneriyoruz. Çiftçilerimizin de alabilecekleri önlemleri bu geceden almalarını tavsiye ediyoruz."

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu olması ve sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.


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