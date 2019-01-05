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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminine göre, bugün ülke genelinin yağışlı olması bekleniyor. Yağışların İstanbul'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde zaman zaman kar şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin son uyarılarının ardından 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu da soruluyor. Tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının pazartesi ve salı günlerinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor. İşte tüm yurtta hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz hafta başından itibaren art arda uyarılarda bulunduğu yağışlı sistem Türkiye genelinde etkili oluyor. İstanbul'da ise beklenen kar yağışı özellikle şehir merkezinde etkili olmadı. Ancak Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarılar geldi. Son tahminlere göre, İstanbul'da yağışların bugün ve yarın karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken pazartesi ve salı günü kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji'nin bugün için yayınladığı tahmin haritası şöyle:

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BEYLİKDÜZÜ'NDE YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

Beylikdüzü güne kar yağışı ile uyandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini kar yağışı olarak gösterdi. Kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tuzlama ekipleri ise metrobüs üst geçidinde kar yağışının olumsuzluğa yol açmaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

METEOROLOJİ'NİN PAZARTESİ VE SALI TAHMİNİ

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METEOROLOJİ'NİN 5 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç Ege'nin kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Güney Ege kıyılarında kuzey, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, batısının yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışlı 4

Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 10

İSTANBUL'DA GECE BOYU KAR ALARMI VARDI

İstanbul'da, belediye ekipleri, gece boyunca kar alarmı durumundaydı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, ana yollar üzerinde hazır bekledi. Özellikle trafik akışının yoğun yaşanması muhtemel bölgelerdeki yollar üstünde birçok noktada kar küreme araçları hazır tutuldu. Yine yolllar gibi üst geçitlerde de tuzlama çalışmaları yapıldı.

Avrupa yakasında bazı bölgelerde kısa süreli yaşanan ve etkili olmayan kar yağışı, Asya yakasında yüksek mevkilerde ise kendisini zaman zaman gösterdi. Özellikle Maltepe bölgesinde ara ara hızlanan kar yağışı sırasında belediye ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekledi.

Daha çok, karla karışık yağmur şeklinde yaşanan bölgesel yağışlar genel olarak etkili olmadı ve İstanbullular'a ciddi problemler çıkarmadı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kusura bakmasinlar ama meterolojinin çogu tahmini tutmuyor..ve hergun hatta her saat tahmin degistiriyor..o kadarini bulutlara bakarak biz de bilebiliriz
Herşeyimiz gibi meteorolojimiz de sallamasyon üzerine kurulmuş.
Meteoroloji son 2-3 yıldır yağmur tahminleri bile tutmuyor. 10 gün kar yağacak deniyor elbet 1 günü yağıyor. 2 hafta yağmur deniyor elbet 1 günü yağıyor. Evden çıkarken gökyüzüne bakıp ona göre hareket ediyorum. Kendi tahminlerim daha doğru çıkıyor.
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