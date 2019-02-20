Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verdi)

İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Güne yoğun sis altında başlayan İstanbul'da öğle saatlerinde havanın normale döneceğini belirten CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Cuma günü sonrasında ise kar yağışının beklendiğini belirtti.
SİS NE ZAMAN DAĞILACAK?
Sürmeli'nin canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;
"Dünden kısmen daha zayıf ama öbek öbek bölge bölge sis söz konusu. İlçe ilçe değişiyor yani. Mümkün mertebe sisli zamanlarda bu alanlarda uzak durmakta fayda var. Özellikle astım hastaları için geçerli bu durum. Bu sis birkaç saat içerisinde güneşle birlikte dağılacak. Sıcaklık da artacak gün içerisinde.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Bir havalar bir-iki gün daha böyle. Sonrasında yalancı bahar bitiyor. Marmara'ya, Ege'ye Karadeniz'e yağış geliyor. Cumartesi günü ve Pazar Marmara'da kar yağışı beklentisi var.
'İHTİMAL YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE'
Bu ihtimal yüzde 80'in üzerinde. Yumuşak bir kar olacak gibi gözüküyor şimdilik."
20 ŞUBAT BUGÜN HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13
İstanbul: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12
İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18
Bursa: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 13
Trabzon: Parçalı bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 1
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14
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