Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a yoğun kar yağışı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu verilerine göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru biraz artış gösterse de perşembe günün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte havalar soğuyacak ve yağışlar etkili olacak.
Soğuk ve yağışlı havanın cuma günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde, hafta sonu ise batı bölgelerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A YOĞUN KAR GELİYOR
5 günlük haritalı tahmin verilerine göre, İstanbul'da cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bu iki gün hava sıcaklığı da 1 derece olarak bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul'da kar yağışının yoğun olarak etkisini göstermesi beklenirken, yağışların 2 günden fazla sürebileceği de belirtiliyor.
Özellikle cuma günü Akdeniz ve kıyı Ege dışındaki bölgelerde kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ
METEOROLOJİ'NİN 1 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak 2019 hava durumu tahmini ise şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BURSA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı
BURDUR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKSARAY °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİSEHİR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BARTIN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ELAZIĞ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’nin kuzeyi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in açıkları ile Kaş-Marmaris Arasında fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30), öğle saatlerinde batısı 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, ilk saatlerde batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’in batısı 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege' nin geneli ile akşam saatlerinde kuzeyi doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi 8 (75 km/sa), Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Kaş-Marmaris arasında güneydoğudan 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Kuzey Ege’nin kuzeyi ile Güney Ege’nin güneyi 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz' de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde açıkları ile akşam saatlerinde doğusu 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 3,5m, batısı ile Doğu Akdeniz’in açıkları 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Okuyucu Yorumları 0 yorum