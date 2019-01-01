Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a yoğun kar yağışı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu verilerine göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru biraz artış gösterse de perşembe günün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte havalar soğuyacak ve yağışlar etkili olacak. Soğuk ve yağışlı havanın cuma günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde, hafta sonu ise batı bölgelerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. İSTANBUL'A YOĞUN KAR GELİYOR



5 günlük haritalı tahmin verilerine göre, İstanbul'da cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bu iki gün hava sıcaklığı da 1 derece olarak bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul'da kar yağışının yoğun olarak etkisini göstermesi beklenirken, yağışların 2 günden fazla sürebileceği de belirtiliyor. Özellikle cuma günü Akdeniz ve kıyı Ege dışındaki bölgelerde kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ

METEOROLOJİ'NİN 1 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak 2019 hava durumu tahmini ise şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. BURSA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu ÇANAKKALE °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı İZMİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MANİSA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu MUĞLA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ADANA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı BURDUR °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı HATAY °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı AKSARAY °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu ANKARA °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı ÇANKIRI °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı ESKİSEHİR °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı BARTIN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu BOLU °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı DÜZCE °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı ZONGULDAK °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu AMASYA °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri kar yağışlı SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu ELAZIĞ °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı ERZURUM °C, -4°C Parçalı ve çok bulutlu IĞDIR °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, -3°C Parçalı ve çok bulutlu DİYARBAKIR °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı GAZİANTEP °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ŞANLIURFA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu DENİZLERDE HAVA Kuzey Ege’nin kuzeyi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in açıkları ile Kaş-Marmaris Arasında fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30), öğle saatlerinde batısı 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, ilk saatlerde batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’in batısı 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.