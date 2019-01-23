Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da 23 Ocak hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat),Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.