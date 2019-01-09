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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da gece saatlerine dikkat)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 08:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da pazartesi ve salı günü etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Bu sabah saatleri için İstanbul'da don olayına karşı uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlere göre gece saatlerinden sonra sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da gece saatlerine dikkat)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve yurt geneli için yeni hava durumu uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da da bugün parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinden itibaren ise yağmur bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara ve Ege'de 3 ila 6 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Doğu kesimlerdeki kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
istanbuldan başka memleket yokmu bu dünyada,akdenizde de zirai don olayı var en önemlisi bu bence.sebze yetiştirmessiniz meyve yetiştirmessiniz.
BU ÜLKEDE TEK VİLAYET ISTANBULMU?
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