Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da gece saatlerine dikkat)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve yurt geneli için yeni hava durumu uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul'da da bugün parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinden itibaren ise yağmur bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Marmara ve Ege'de 3 ila 6 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Doğu kesimlerdeki kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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