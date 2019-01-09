Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da gece saatlerine dikkat)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve yurt geneli için yeni hava durumu uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR



Akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.