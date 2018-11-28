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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 07:55 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumuna ilişkin olarak çarpıcı uyarılar yapıldı. Sıcaklıkların özellikle yarından sonra ciddi şekilde düşeceği ve mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahminine ilişkin uyarıla gelmeye devam ediyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olurken yarın ve Cuma günü yurdun en batısı olan Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı bekleniyor.

SON DEĞERLENDİRMELER

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Trakya'da karlakarışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4, Trakya'da 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor..

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
edirne sular altında takmışınız bir istanbul sanki biz Türkiye sınırları içinde değiliz
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