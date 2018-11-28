Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahminine ilişkin uyarıla gelmeye devam ediyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olurken yarın ve Cuma günü yurdun en batısı olan Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı bekleniyor.

SON DEĞERLENDİRMELER



Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Trakya'da karlakarışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4, Trakya'da 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor..